Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları faiz kararı kararı sonrası dalgalı bir haftayı geride bıraktı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 0,24 azalışla 2 bin 452 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,67 gerileyerek 16 bin 200 liraya indi.Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın 2.445,58 TL'den, çeyrek altın ise 4.050,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 1 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.445,26Satış 2.445,58Alış 3.989,00Satış 4.050,00Alış 8.003,00Satış 8.094,00Alış 15.957,00Satış 16.139,00Alış 2.324,41Satış 2.324,55