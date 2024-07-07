Tasarruf paketi neleri içeriyor? Milyonları ilgilendiriyor: İşte merak edilen detaylar! Maaş, ek gelir, ÖTV...

AK Parti, tasarruf tedbirlerinin etkin şekilde uygulanması için hazırlanan yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.Teklifte, deprem bölgesindeki belediye gelirlerinin azalmaması, bürokrata 92 bin lira ek gelir sınırlaması, elektrikli araçlar için ÖTV teşviki gibi önemli düzenlemeler yer alıyor.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlediği basın toplantısı ile teklif hakkında bilgi verdi. 32 maddeden oluşan teklif şu değişiklikleri içeriyor:30 Haziran 2027 tarihine kadar 11 ilde nüfusu azalan belediyeler bakımından 2023 yılı ocak ayı nüfus verileri esas alınacak.Alınan tasarruf tedbirlerinin uygulanması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilecek. Önlemlere uymadığı tespit edilenler hakkında tabi oldukları kamu kurumunun mevzuatı çerçevesinde disiplin cezası verilecek.Kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticiler üstlendikleri görevler için tek bir maaş alabilecek. Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı ise 108 bin gösterge rakamı (bugünkü karşılığı 92 bin lira) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Elde edilen gelirin 92 bin lirayı geçen bölümü ise Hazine'ye aktarılacak.Sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve birleştirilmiş elektrikli motor menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan, motor silindir hacmi 1800 santimetreküpü geçmeyenlerin motor silindir hacmi ve matrah eşiklerine göre ÖTV oranları belirleniyor.