İzmir'de doğal gaz patlaması: 4 kişi öldü!

Ayrancılar Mahallesi, Barış Manço Caddesi'ndeki bir unlu mamuller dükkanında saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti. 10'u ağır 20 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamayla ilgili şu açıklamayı yaptı: 'Maalesef şu an için 4 vatandaşımız vefat etmiş durumda. Yaralılarımız var, içinde ağır yaralı olanlar var. Alandaki incelemeden sonra daha detaylı bilgi vereceğim. Doğalgaz sebepli olduğunu söyleyen var, tüp olduğunu söyleyen var. Bir gaz sıkışması olduğu kesin ama tüp mü doğal gaz mı yerinde yapacağımız inceleme sonrası detaylı bilgiyi açıklarız. Tedbiren gaz kesildi, bölge boşaltılıyor. Güvenlik birimlerimiz tedbirler aldı. İlk tespitlerden sora vatandaşlarımızın konaklayacağı ve diğer ihtiyaçları konusunda destek sağlanacak.'Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de patlamayla ilgili açıklama yaptı. Demir, 'Toplam ölü sayısı 4'e çıktı. Sağlı sollu, alttan üstten her taraf boşaltıldı. Kolonlar zarar görmüş olabilir. Hepimiz buradayız. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz mahalle halkına. Yerde insanlar yatıyor. Çok kötü bir durum, kriz masası kuruyoruz' ifadelerini kullandı.