Gazze'de can kaybı 37 bin 900’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 269 gündür sürdürüyor.Bölgede soykırım yapan İsrail, hem savaş kanunlarını çiğniyor hem de bölgenin gerilimini her geçen gün üst seviyeye çıkarıyor.Masum sivilleri öldürmekten asla geri durmayan İsrail ordusu, kanlı saldırılarına durmaksızın devam ediyor.24 saatte 23 Filistinli hayatını kaybettiFilistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 2 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 91 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.37 bin 900 kişi yaşamını yitirdiİsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin toplam sayısının 37 bin 900'e, yaralıların sayısının da 87 bin 60'a yükseldiği kaydedildi.