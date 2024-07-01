Instagram'a yeni özellik! Test edilecek

ABD merkezli teknoloji devi Meta, Instagram ile ilgili yeni özellikler üzerinde çalışıyor.Şirket, üretken yapay zeka destekli ürünlerini daha fazla kullanıcıya sunma çabalarını sürdürüyor.Ağustos ayına kadar genel kullanıma açılması planlanan yeni özellikle, kullanıcılar sevdikleri içerik üreticilerine ait avatarlarla etkileşim kurabilecek.Henüz Türkiye'de kullanıma açık olmayan Meta AI platformu üzerinden geliştirilen yapay zeka sohbet robotları, ABD'de sınırlı bir grup kullanıcı tarafından test edilecek.Sohbet botlarının henüz erken aşamada olduğunu söyleyen Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bu özelliği geliştirmeye devam edeceklerini ve yakında daha fazla insanın kullanımına sunacaklarını söyledi.Yeni özellik sayesinde, içerik oluşturucular ve işletmeler, topluluklarıyla ve müşterileriyle etkileşime girmelerine yardımcı olmak için kendi yapay zeka avatarlarını oluşturabilecek.ABD'de testleri başlayacak özellik, ilk olarak yaklaşık 50 içerik üreticisinin ve kullanıcıların küçük bir yüzdesinin kullanımına sunulacak.