Altın için göstergeler kırmızı yanıyor! İşte 30 Haziran 2024 gram, çeyrek altın dahil canlı altın fiyatları...
Haftanın son işlem gününde ABD'den gelen haber akışıyla güçlenen altın fiyatları için göstergeler tekrar kırmızı yandı. Dalgalı seyreden ons altın 2325 dolardan işlem görüyor. Buradan gelen ters rüzgara kapılan gram altın fiyatı iç piyasada 2450 TL'den işlem görüyor. Piyasadaki oynaklıkla yatırımcısı canlı altın fiyatları için yakın takibe girdi. İşte 30 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı...
Altın fiyatları ons öncülüğünde gerileme kaydetti. Gram altın fiyatı 2450 TL'ye düştü. Düğün yapacaklar ve altın alacaklar ise altında göstergelerin kırmızı yanmasıyla canlı altın fiyatlarını yakın takibe aldı.
ALTIN İÇİN GÖSTERGELER KIRMIZI YANIYOR!
Altın fiyatları için göstergeler kırmızı yanıyor. ABD'de GSYH yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak beklentiler doğrultusunda yüzde 1,4 arttı. ABD'den gelen haber akışıyla güçlenen ons altın yönünü tekrar aşağı kırdı. Buradan esen ters rüzgar ile gram altın fiyatı gerileme kaydetti.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
CANLI GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 2.449,68
SATIŞ(TL) 2.450,33
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 4.001,00
SATIŞ(TL) 4.073,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 16.005,00
SATIŞ(TL) 16.226,00
ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 2.326,34
SATIŞ(USD) 2.326,95
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR
ALIŞ(TL) 2.226,91
SATIŞ(TL) 2.274,74
ALTIN İÇİN GÖSTERGELER KIRMIZI YANIYOR!
Altın fiyatları için göstergeler kırmızı yanıyor. ABD'de GSYH yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak beklentiler doğrultusunda yüzde 1,4 arttı. ABD'den gelen haber akışıyla güçlenen ons altın yönünü tekrar aşağı kırdı. Buradan esen ters rüzgar ile gram altın fiyatı gerileme kaydetti.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
CANLI GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 2.449,68
SATIŞ(TL) 2.450,33
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 4.001,00
SATIŞ(TL) 4.073,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 16.005,00
SATIŞ(TL) 16.226,00
ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 2.326,34
SATIŞ(USD) 2.326,95
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR
ALIŞ(TL) 2.226,91
SATIŞ(TL) 2.274,74