Çeşme’de 59 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında 27 Haziran saat 04.20'de bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botta 13'ü çocuk 30 göçmeni yakaladı. Aynı gün saat 23.00 sıralarında, Çeşme açıklarında 5'i çocuk 29 göçmen daha yakalandı. Toplamda 59 göçmen kıyıya çıkartıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.