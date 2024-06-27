Nusaybin’de 3 bölgede yangın çıktı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, 3 ormanlık bölgede örtü ve anız yangını çıkarak fırtınanın etkisiyle büyüdü. Yangınlara itfaiye ve TOMA ekipleri müdahale ederken belediye ormanlık alanda çıkan yanını söndürmek için ilçe merkezinde anons ederek gönüllü vatandaşlara yardım için çağrıda bulundu.

Nusaybin ilçesi kırsal dağlık Kalecik ve Çadır kent kırsal bölgede bilinmeyen nedenlerden örtü yangını çıktı. Ayrıca Sınırtape kırsal mahalle bölgesinde de çıkan anız yangını fırtınanın etkisiyle büyüyerek köye ulaştığı öğrenildi.İhbar üzerine bölgeye çok sayda itfaiye ve TOMA araçları sevk edildi. Yangına itfaiye ve TOMA araçlarıyla müdahale edilirken köylülerde seferber olup yangına müdahale edildiği öğrenildi.