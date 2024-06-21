Şırnak'ta BOZDOĞAN-44 operasyonu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye, terörle mücadele konusundaki kararlığını sürdürüyor.Güvenlik güçleri, hem sınırlar içinde hem de sınırlar ötesinde operasyonlarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.İçişleri Bakanlığı, gerçekleştirilen son operasyonlar hakkında bilgi vererek terörle mücadeledeki kararlılığın ve azmin devam ettiğini vurguladı.1'i turuncu, 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildiYapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-44' operasyonunda;1'i TURUNCU,2'si GRİ kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam4 Terörist Etkisiz Hale GetirildiKararlıyız! Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz.Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde TURUNCU ve GRİ kategoride yer alan- Brüsk (K) adlı Basri Cin,- Rüstem (K) adlı Sefer Temel,- Kamuran Gever (K) adlı Yılmaz Sala,- Dilsöz Rojhilat (K) adlı teröristlerin;- 1 Güvenlik Görevlisi ile 2 Sivil Vatandaşın şehit edildiği,- 3 Güvenlik Görevlisi ve 4 Sivil Vatandaşın yaralandığı toplam 6 eyleme katıldıkları tespit edildi.Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Beytüşşebap kırsalında “BOZDOĞAN-44” operasyonu gerçekleştirildi.Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timlerimiz ve Güvenlik Korucularımızla teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.- Brüsk (K) adlı Basri Cin,- Rüstem (K) adlı Sefer Temel,- Kamuran Gever (K) adlı Yılmaz Sala,- Dilsöz Rojhilat (K) adlı teröristlerin;- 24 Mayıs 2018 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine,- 15 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında sivil aracın geçişi esnasında EYP'li saldırı sonucunda 1 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 2 sivil vatandaşın yaralanması eylemine,- 06 Haziran 2020 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında operasyon esnasında EYP'li saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,- 29 Temmuz 2020 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında operasyon esnasında EYP'li saldırı sonucu 2 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,- 14 Ağustos 2022 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında EYP'li saldırı sonucunda 2 sivil vatandaşın yaralanması eylemine,- 13 Eylül 2023 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında silahlı saldırı sonucu 1 sivil vatandaşın şehit edilmesi eylemine katıldıkları tespit edildi.ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADIOperasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinleSon terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız