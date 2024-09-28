Bakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde Mercek-26 operasyonu

Güvenlik güçleri, toplumun güvenliğini sağlamak için operasyonlarına aralıksız devam ediyor.İçişleri Bakanlığı, silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen son operasyonların detaylarını kamuoyuyla paylaştı.Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:81 ilde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-26” operasyonları düzenlendiOperasyonlar sonucu:- 1.271 Ruhsatsız Tabanca,- 534 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,- 43 Uzun Namlulu Tüfek,- 663 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:- 2.511 Silah ele geçirildi.- 2.310 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.- İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler;- #İstanbul'da 265 tabanca, 40 av tüfeği ele geçirildi. 318 şüpheli gözaltına alındı.- #Antalya’da 85 tabanca, 123 av tüfeği ele geçirildi. 96 şüpheli gözaltına alındı.- #Adana’da 85 tabanca, 30 av tüfeği ele geçirildi. 129 şüpheli gözaltına alındı.- #İzmir’de 66 tabanca, 20 av tüfeği ele geçirildi. 100 şüpheli gözaltına alındı.- #Ankara’da 43 tabanca, 34 av tüfeği ele geçirildi. 125 şüpheli gözaltına alındı.- 81 İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından düzenlenen “MERCEK-26” operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 2.511 silah ele geçirildi.Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle