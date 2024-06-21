ABD medyasından Altay tankına övgü: Kendi sınıfının zirvesinde

Türkiye, son yıllarda yerli ve milli savunma sanayinde önemli adımlar atarak dikkatleri üzerine çekiyor.ABD'de The National Interest dergisi (NI), Altay tankı için çarpıcı yorumlarda bulundu.Tankı "sınıfının en iyilerinden" olarak tanımlayan NI, özellikle ileri koruma sistemine dikkat çekti.NI'da yayınlanan “Türkiye, Altay Ana Muharebe Tankı ile büyük bir tank gücü olacak” başlıklı analiz yazısında “Türkiye'de ana savaş tankı sınıfında tüm dünyada en iyilerden birisi olarak kabul edilen Altay tankının seri üretimi için imzalar atıldı. İmzanın tahmin edilen süreden bir yıl önce atılması ise savunma dünyasını şaşırttı” ifadelerine yer verildi.Yayın organında Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük tank filosuna sahip olduğu vurgulanırken, Altay tanklarının entegrasyonuyla birlikte önemli bir modernizasyon adımı attığı yorumunda da bulunuldu.“Gelişmiş koruma sistemleriyle ön plana çıkan” ifadesiyle tanıtılan Altay tanklarının 2024 yılında TSK envanterine alınacağı bilgisine yer verilen yazıda tankın adına özellikle dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:“Rheinmetall üretimi 120 mm'lik topuyla dikkat çeken Altay tankının ismi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kahramanlarından General Fahrettin Altay'ın soyadını taşıyor. Generale soyadını veren ise ülkenin ve Cumhuriyetin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk. General Altay Türk tarihinde 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale ve Filistin cephesinde sonrasında ise Türkiye'nin Bağımsızlık Savaşı'nda üstlendiği görevlerle bilinen ulusal bir kahraman.”Yazıda, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 622 tank ile etkileyici bir zırhlı güce sahip olduğuna dikkat çekilerek, Altay tankının öne çıkan özelliklerine şu şekilde vurgu yapıldı:“BMC firması tarafından üretilen tankın tüm güç ve itiş kabiliyetinin yanı sıra alt sistemleri de yerli üretim olan donanımlara sahip. Tank 12.7 mm'lik (50 kalibrelik)otomatik atış sistemine sahip ve ana topu için de 40 top mermisi taşıyabiliyor. İleri koruma sistemi içerisinde ise mürettebatı yalnızca konvansiyonel mermilerden değil aynı zamanda kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırılardan da koruyabilen bir sisteme sahip. Lazer koruma ve savaş alanı hedef belirleme sistemleri de bulunan tankın belki de en çarpıcı özelliği Aselsan tarafından üretilen 'Örümcek' 360 derece durumsal farkındalık platformuna sahip olması.”ABD'nin önde gelen yayın organı National Interest (NI), Altay tankının teknik özelliklerini şu ifadelerle tanıttı:“Türkiye'nin yeni ana savaş tankı komutan, sürücü, topçu ve yükleyici olmak üzere dört kişilik mürettebata sahip. 71 tonluk ağırlığı ile Ağır Savaş Tankı sınıfında yer alan Altay buna karşın 70 km hız ile 500 km'lik bir alanda etkin operasyon kabiliyet sergileyebiliyor.”