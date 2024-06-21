63.257 işçi ve memur alımı yapılacak! Personel alımı ilanları Resmi Gazete'de...

Resmi Gazete'de yayımlanan 19 personel alımı ilanına göre kamuya 63.257 işçi ve memur alımı yapılacak. Peki hangi kurum hangi pozisyonlarda personel alımı yapacak? Memur olmak isteyenler için sıraladık.19 kamu kurumu tarafından yapılacak 63.257 personel alımı için başvuru şartları ve tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 3 bakanlık, 3 belediye, 9 üniversite, YÖK, EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı kurumları için kamuya binlerce personel alımı yapılacak.19 kamu kuruluşu toplamda 63.257 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, SGK, Karabağlar Belediyesi, Kafkas Üniversitesi, Atabağı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Adalet Bakanlığı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, YÖK, Jandarma Genel Komutanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Harran Üniversitesi, EGM ve EÜAŞ personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri ve alım yapılacak kadrolar sıralandı.Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacağını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı.Bakanlığın 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden yapılacak başvurular, 30 Haziran saat 23.59'da sona erecek.Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde 'piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner' sınıflarında olacak.3 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne sözlü sınav ve mülakat ile 7-9'uncu dereceli kadrolara 50 idare memuru öğrencisi alımı yapılacak.24 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.Jandarma Genel Komutanlığı 1 Arapça bilen mütercim, 1 İspanyolca bilen mütercim, 1 veteriner, 1 çevre mühendisi, 3 sosyolog, 8 hizmetli olmak üzere toplamda 15 memur alımı yapacak.13 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.Yükseköğretim Kurulu bünyesine 2 şoför, 1 aşçı yardımcısı, 8 büro personeli, 1 tekniker, 3 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 15 sözleşmeli personel alımı yapılacak.13 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans programından mezun olan ve en az B sınıfı sürücü belgesi olan 23 erkek ve 3 kadın ile üniversitelerin Adalet ön lisans programından mezun olan ve en az B sınıfı sürücü belgesi olan 8 erkek ve 2 kadın zabıta memuru alacak.24 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.İzmir ili Karabağlar Belediye Başkanlığı 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) P93 puan türünden en az 65 puan alan; Adalet, Özel Güvenlik ve Koruma, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler ön lisans programlarının birinden mezun olan; en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olan 1 kadın 7 erkek zabıta memuru alacağını duyurdu.22 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.Siirt ili Baykan İlçesi Atabağı Belediye Başkanlığı tekniker kadrosu için KPSS P3 puan türünden en az 65 puan almış, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip, inşaat, inşaat teknikerliği veya inşaat teknolojisi alanlarından birinde ön lisans eğitimini tamamlamış 1 adet memur alımı yapacak.22 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü; 1 hemşire, 1 programcı, 15 büro personeli, 5 sağlık teknikeri, 1 teknisyen, 3 destek personeli olmak üzere toplamda 26 sözleşmeli personel alımı yapacak.3 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere 43 hemşire, 16 sağlık teknikeri, 2'şer biolog, laborant, büro personeli, destek personeli ve tekniker ile 1'er sağlık fizikçisi, perfüzyonist ve teknisyen kadrolarına toplamda 72 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.6 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde istihdam edilmek üzere Musiki Paleograf ve İcracısı unvanında 11 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.7 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 21 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.Gazi Üniversitesi Rektörlüğü; 1 avukat, 6 muhasebeci, 1 fizyoterapist, 3 hemşire, 1 diyaliz hemşiresi, 2 tıbbi sekreter, 1 diş protezi teknikeri, 1 iklimlendirme teknisyeni, 2 yapı yüzey kaplama teknikeri, 1 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 19 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.7 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi'ne 1 öğretim görevlisi, Yabancı Diller Yüksekokulu'na 2 öğretim görevlisi, Ekonomi Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı'na 1 profesör, Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı'na 1 doçent, Ekonomi Bölümü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı'na 1 doktor öğretim üyesi, Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı'na 1 profesör, Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı'na 1 doçent, İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı'na (Disiplinlerarası) 1 doçent, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı'na 1 doçent olmak üzere toplamda 3 öğretim elemanı, 7 öğretim üyesi alımı yapacak.7 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü; 10 destek personeli, 2 koruma ve güvenlik personeli, 3 teknisyen, 1 fizyoterapist, 1 diğer sağlık personeli, 4 sağlık teknikeri, 3 büro personeli olmak üzere toplamda 24 sözleşmeli personel alımı yapacak.10 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü; 2 biyolog, 2 programcı, 14 büro personeli, 74 destek personeli, 1 odyolog, 1 tıbbi görüntüleme teknikeri, 1 tıbbi laboratuvar teknikeri, 1 fizyoterapist, 44 hemşire, 21 koruma ve güvenlik görevlisi, 22 sağlık teknikeri, 4 teknisyen olmak üzere toplamda 189 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.14 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 3, Turizm Fakültesi'ne 2, Teknoloji Fakültesi'ne 9, Ziraat Fakültesi'ne 3, Spor Bilimleri Fakültesi'ne 1, Sakarya Meslek Yüksekokulu'na 4 olmak üzere toplamda 22 öğretim üyesi; Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu'na 6, Hendek Meslek Yüksekokulu'na 5, Arifiye Meslek Yüksekokulu'na 2, Feriziye Meslek Yüksekokulu'na 1 olmak üzere toplamda 14 öğretim görevlisi alacak.15 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.Harran Üniversitesi Rektörlüğü, Diş Hekimliği Fakültesi'ne 2, Eczacılık Fakültesi'ne 3, Eğitim Fakültesi'ne 7, Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 3, Tıp Fakültesi'ne 30, Veteriner Fakültesi'ne 6 olmak üzere toplamda 51 öğretim üyesi alacak.15 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), 121 makine teknisyeni, 98 elektrik teknsiyeni, 7 elektronik teknisyeni, 12 kimya teknisyeni, 8 eski hükümlü teknisyen, 5 engelli büro işçisi olmak üzere toplamda 251 işçi alımı yapacak.26 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı, Yabancı Diller Birimi'nde İngilizce alanı için 10 öğretim görevlisi alacak.24 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.