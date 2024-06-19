İstanbul'da korkutan yangın! Otluk alanda...

İstanbul Kağıthane’de otluk bir alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bugün saat 14.30 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesinde, otluk bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Alev alev yanan çalılıklar ve tahta parçalarından yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Panik yaşayan vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti.Yangın kısa sürede söndürülürken, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.