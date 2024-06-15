  • USD: 32,46 - 32,52
  • EURO: 34,73 - 34,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 17 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

Ekleme: 15.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 17 terörist etkisiz hale getirildi!Milli Savunma Bakanlığı, 'Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!' notuyla 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.' ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 17 terörist etkisiz hale getirildi!