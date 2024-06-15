Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 17 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, 'Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!' notuyla 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.MSB, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.' ifadelerini kullandı.