Gazze'de can kaybı artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 396'ya yükseldi

İsrail, 257 gündür Gazze'deki saldırını sürdürürken Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat içinde sivillere yönelik 3 saldırı düzenlediği ve bu saldırılarda 24 kişinin yaşamını yitirdiği, 71 kişinin ise yaralandığı belirtildi.7 Ekim'den bu yana ise, hayatını kaybeden kişilerin sayısı 37 bin 396'ya, yaralananların sayısı ise 85 bin 523'e çıktı.