ABD’den yeni katliam desteği! Siyonist İsrail'e en büyük silah satışının önü açıldı

Katil İsrail, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde onlarca Filistinliyi katletti. 7 Ekim 2023'ten beri süren katliamlara en büyük desteği veren ABD yönetimi ise yine devreye giriyor.Kameralar karşısında aylardır 'ateşkes oyununu' sürdüren Beyaz Saray diğer taraftan İsrail'in soykırımına silah yığmayı sürdürüyor.Washington Post gazetesinin haberine göre ABD'de 7 Ekim'den beri İsrail'e yapılacak en büyük silah satışlarından birinin önü açıldı.Habere göre ABD Kongresi'ndeki iki Demokrat siyasetçi, uzun süredir karşı çıktıkları İsrail'e savaş jeti satışına onay verdi.Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen üç ABD'li yetkili, Temsilciler Meclisi Üyesi Gregory Meeks ve Senatör Ben Cardin'in 18 milyar dolarlık 50 adet F-15 satışını onayladığını söyledi.Haberde Meeks ve Cardin'in ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ve İsrail yanlısı politikacılardan bir süredir baskı gördüğü yazıldı.Bir sonraki adımda ABD Dışişleri Bakanlığı, satışın onaylandığına dair Kongre'ye resmi bildirimde bulunacak.Böylece ABD'nin İsrail'e 18 milyar dolarlık F-15 satışı onaylanmış olacak.İsrail basınında çıkan haberlere göre ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Başbakan Binjamin Netanyahu'ya Washington'un önümüzdeki günlerde İsrail'e silah sevkiyatı üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldıracağı sözünü verdi.Üst düzey bir İsrailli müzakereci AFP'ye yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde tutulan onlarca esirin 'kesinlikle hayatta' olduğunu ve İsrail'in bir anlaşmanın parçası olarak hepsi serbest bırakılmadan çatışmaların durmasını kabul edemeyeceğini söyledi.İsrail merkezli Channel 12 kanalının haberine göre işgal ordusunun Refah'a saldırıları bitmek üzere.1.5 milyon Filistinlin sığındığı Refah'ta sayısız katliam yapan İsrail ordusunun Lübnan'a odaklanacağı belirtildi.ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ise İsrail'i, Lübnan Hizbullahı ile devam eden çatışmaları nedeniyle 'püskürtülmesi zor bir İran saldırısı' konusunda uyardığı açıklandı.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 artarak 37 bin 372'ye yükseldi.İşgalci İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi.İsrail ordusu sözde geçen pazar gecesi Gazze Şeridi'nin belirli bölgelerinde gündüz uygulanacak taktiksel ateşkes ilan etmişti.Ancak saldırıları hâlâ sürüyor. İsrail geçtiğimiz haftalarda da aynı kampta 274 Filistinliyi öldürmüştü.Fransa'nın başkenti Paris'te 17-21 Haziran'da düzenlenecek Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'na (Eurosatory) İsrailli firmaların katılımına izin verilmeyeceği bildirildi.Fransız mahkemesi ise söz konusu yasağın kaldırılması yönünde karar verdi.Gazze Şeridi'nde 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi altında olduğu belirtildi.Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve ABD'nin Filistin halkına yardımların ulaşmasını engellediği aktarılarak, Gazze Şeridi'nin gittikçe açlığa sürüklendiği ifade edildi.Refah Sınır Kapısı, 7 Mayıs'tan bu yana kapalı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk yaptığı açıklamada, Gazze'de 'vicdanların kabul edemeyeceği ölüm ve acıların yaşandığı' uyarısında bulundu.