Emsal karar çıktı: Devlet okullarında cep telefonu ve sosyal medya artık yasak!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde, eğitim öğretim saatlerinde devlet okullarında öğrencilerin cep telefonu ve sosyal medya kullanımı yasaklanıyor.ABD basınında çıkan haberlere göre, Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Yönetim Kurulu, öğrencilerin eğitim öğretim saatlerinde cep telefonu ve sosyal medya platformlarını kullanmalarını yasaklayan kararı onayladı.Buna göre, 120 gün içerisinde karara ilişkin bir plan hazırlanacak ve Ocak 2025 itibarıyla söz konusu uygulama resmi olarak yürürlüğe girecek.Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Nick Melvoin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Burada öncü olacağımızı düşünüyorum ve bunun sonucunda öğrenciler, tüm şehir ve ülke bundan faydalanacak.' dedi.Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise, 'Sosyal medya, gençlerimizin ruh sağlığına zarar veriyor.' ifadelerini kullanarak bu kararı desteklediğini dile getirdi.