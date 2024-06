4 ilde meydana gelen orman yangınına ekipler müdahale ediyor

Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda, Eceabat ilçesine bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının anız yakılmasıyla başlayarak ormana sıçradığını belirtti.Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.9 helikopter, 6 uçakla havadan müdahale edilen yangına havanın kararmasıyla birlikte 1 gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve iş makinelerinden oluşan kara araçları ile 540 personel müdahale ediyor.Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, havadan helikopter ile bölgede yaptığı incelemenin ardından Çanakkale Savaşları Destanı Tanıtım Merkezinde konuşlu Orman Genel Müdürlüğüne ait Yangın Yönetim Aracında bilgi aldıktan sonra yangınla ilgili son durum hakkında açıklama yaptı.Bugün 42 adet orman yangını olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şunları söyledi:“Bu orman yangınlarının 22'si orman içinde, 20'si de orman dışında gerçekleşti. 5 adet yangın bizim üst risk grubunda dediğimiz yangın türünden gerçekleşti. Burdur, Çanakkale, Sakarya, Manisa ve Uşak. Şu anda içinde bulunduğumuz Çanakkale ilinin Eceabat ilçesinde devam eden bir yangın söz konusu. Yine Uşak'ta devam eden bir yangınımız var. Diğerlerinin hepsi kontrol altına alındı.'Eceabat'taki yangınla alakalı ilk tespitin saat 16.05'te yapıldığını aktaran Bakan Yumaklı şöyle dedi:'16.11'den itibaren müdahale başladı. 9 uçak, 6 helikopter ile başlamıştık. Şu anda hava araçlarımız gün batımı nedeniyle inmek durumunda kaldı. 1 gece görüş helikopteriyle devam etmiş olacağız mücadeleye. Şu anda 94 adet arazöz ve iş makinelerinden oluşan kara araçlarımız ve 540 personelimizle mücadeleye devam ediyoruz. Büyük Anafartarlar köyünü tedbiren boşaltılmasını istemiştik. Onun dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit eden bir husus yok. Bu köyden de herhangi şekilde sağlık sorunu yaşayan yada can ve mal kaybı söz konusu değil.'İlk tespitlere göre 300 hektarlık bir alanın etkilendiğini söyleyen Yumaklı şu ifadeleri kullandı:'Uşak'taki yangınla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Saat 18.30'da başladı. 8 dakika sonra ilk müdahale başlandı. 1 helikopter, 33 kara aracı ve 161 personelle burada mücadeleye devam ediliyor. Elbette bunu sıklıkla dile getiriyoruz. Yangınla mücadelede sizin kabiliyetiniz, ülkenizin kapasitesi elbette çok mühim ve çok şükür ki bu konuda herhangi bir problemimiz yok. Ancak biz yangının çıkmamasını önceliyoruz ve başarının burada olduğunu her seferinde dile getiriyoruz. Ancak maalesef iklim değişikliğinin son derece büyük etkilerini yaşadığımız bu günlerde hele ki Akdeniz Havzası'ndaki ülkemizin bundan çok daha fazla etkileneceğini de düşündüğümüzde çok daha fazla ihtimam göstermemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum.''Çanakkale'ye, Eceabat'a geçmiş olsun diliyorum.' diyen Yumaklı, 'Ülkemizin bağımsızlık savaşında son derece önemli bu tarihi yarım adanın en ufak bir kısmının bile zarar görmesi bizim gönüllerimizde büyük yara açıyor maalesef. O yüzden tekraren geçmiş olsun diyorum. İnşallah çok fazla uzun saatler olmadan iyi haberi verebileceğimizi ümit ediyorum” diye konuştu.Havanın aydınlanmasıyla beraber, havadan helikopterler müdahalesi başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bölgede bulunarak, incelemelerine devam ediyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden yangınları gece boyunca takip etti.Yangın Yönetim Aracı'nda sahadan bilgileri alan Yumaklı daha sonra yangın bölgesine geçti. Büyükanafartalar yangınının yanında Değirmendüzü Mahallesi'nde de yangın çıktı.Bakan Yumaklı da Değirmendüzü Mahallesi'ndeki yangın bölgesine geçti. Yetkililerden bilgi alan Yumaklı ardından mahallede bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.Valilikten yapılan açıklamada, yangın nedeniyle önlem amacıyla Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyünün tahliye edildiği belirtildi. Ayrıca Kumköy ve Büyükanafarta köyleri arasındaki yol ulaşıma kapatıldı.Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler de ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Çanakkale'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için 2 helikopter ile itfaiye, arazi aracı ve personel görevlendirildiğini bildirdi.Çanakkale'deki yangın 14 saattir devam ediyor. Yangına dün havadan 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve kara aracının yanı sıra 540 personelle müdahale edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan orman yangınında gece ise 1 gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve kara aracı ve 540 personelle müdahale devam etti. Havanın aydınlanmasıyla birlikte 2 uçak ve 2 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek verilmeye başlandı.Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye 20 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın, çevredeki sitelere yaklaştı. Site sakinleri tedbir amacıyla evlerinden çıktı.Uşak merkeze bağlı Köprübaşı Mahallesi yakınındaki ormanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı.Duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, yangın bölgesinde incelemede bulundu.Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde alınan yangın ihbarının ardından ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini söyledi.Yangının rüzgarın da etkisiyle sık sık yön değiştirerek hızla büyüdüğünü ve ormanlık alana sıçradığını belirten Can, 'Uşak merkeze bağlı Köprübaşı, Kıran ve Akbulak köyü ekili araziler ve hasat yapılan bölge civarında yangın ihbarı alınmış, aşırı sıcaklık ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle bu yangın ormanlık alanlara da sıçradı. Çevre mahalle ve köyleri tehdit edecek şekilde bir dönem büyüdü.' dedi.Yangın bölgesine yakın köylerdeki bazı evlerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini dile getiren Can, şunları kaydetti:'AFAD ve jandarma ekiplerimiz tarafından Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu evlerde herhangi bir zarar şu an itibarıyla bulunmamaktadır. Gündüz saatlerinde hava şartları uygun olduğunda bir helikopterle havadan müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla beraber şu an itibarıyla 495 personel, 107 araç ve iş makinesiyle yangına müdahale edilmektedir. Rüzgarın da şu an hızının azalmasıyla birlikte inşallah sabah saatlerine kadar kontrol altına almayı umuyoruz.'Yangın Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi Dutlu mevkiinde çıktı.Mahallelilerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.Ekipler yangının daha fazla alana yayılmaması amacıyla yoğun çalışma sarf ediyor.