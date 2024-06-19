Kilosu tam 600.000 TL! İşte altından bile değerli o mucizevi bitki

Ne altın, ne gümüş, dünyanın en pahalısı o! Dünya pazarında oldukça önemli ve pahalı olan bitkilerin ülkemizde yetiştirilmesi bu alana önemli katkılar sağlıyor. Bu bitkilerden biri olan safran ise dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor. Doğanın en değerli bitkisi olarak bilinen bu bitkinin kilosu tam 600 bin TL.

Tarım alanında büyük bir potansiyeli olan Türkiye, bu alanda ciddi kazançlar elde ediyor. Özellikle dünya pazarında oldukça önemli ve pahalı olan bitkilerin ülkemizde yetiştirilmesi bu alana önemli katkılar sağlıyor. Bu bitkilerden biri olan safran ise dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor. Hem sağlığa faydalarıyla hem de birçok alanda kullanılmasıyla bilinen safranın kilosu ise 600 bin liraya kadar çıkıyor.Dünyanın en değerli ürünleri arasında yer alan ve üretimdeki zorluğu, yılda 1 kez yapılan hasadı nedeniyle fiyatı yüksek olan safran, baharat dışında gıda, boya ve ilaç sanayinde sıklıkla kullanılıyor. Üretimdeki zorluğu nedeniyle fiyatı yüksek olan safranın kilosu, internette 600 bin liraya satılıyor. Çiçek başı 3 dal çıkan ve 1 kilogram ağırlığa ulaşabilmesi için 450 bin dal toplanması gereken baharatın bir avuç içerisine sığan 4 gramı ile 1 gram altının fiyatı, aynı seviyeye geldi.Safranı kullanan tam 10 yıl gençleşiyor! İşte fayları...Safran bitkisinin içeriğindeki antioksidanlar beyin ve sinir sistemi sağlığını korur.Adet öncesi semptomlarınızın azalmasına yardımcı olur.Öğrenme ve hafıza fonksiyonlarını geliştirir.Kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürerek kardiyovasküler sağlığı destekler.Uyku artırıcı ve sakinleştirici özelliğe sahiptir.Depresyon belirtilerini hafifletir.Ayrıca erken cilt yaşlanmasının yaygın bir nedeni olan UV ışınlarına karşı koruma sağlar.Vücudun oksidatif stres ve iltihaplara karşı antibiyotik etkisi göstererek savaşmasına yardımcı olur.Göz sağlığınzı destekler.Libidoyu artırmaya yardımcı olur.Anti-inflamatuar etkisiyle kan basıncını düşmesine yardımcı olur.Açlığınızı bastırarak kilo vermenizi destekler.