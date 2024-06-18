Peygamber efendimize hakaret etmişti! Yakalama kararı çıkarıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir süredir İslam dini ve Hazreti Muhammed ile ilgili hakaret içerikli ve provokatif paylaşımlarda bulunan Yer6 sosyal medya hesabının sahibi Diamond Tema hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.Bakan Tunç, söz konusu şahsın yurt dışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı da çıkarıldığını belirtti.Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan, paylaşımın yapılmasının ardından derhal 16.06.2024 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup, şüpheli Diamond Tema'nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez.Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.Şeriatın tartışıldığı bir programa katılan Diamond Tema, 'Şeriatın haricindeki hiçbir sistemde 6 yaşındaki bir kızla evlenemezsin' demişti.Soruşturma hakkında açıklama yapan Diamond Tema ise şunları söyledi:İyiyim arkadaşlar, sorun yok. Suç işlemedik, kaynaklarıyla konuştuk. Ne hukuken ne de ahlaken ortada bir sorun yok. İfademizi verir, duruşmaya çıkarız, olur biter. Olayı bir dinsizin bir şeriatçıyı çürütmesinden, bir dinsizin peygambere küfretmesi gibi bir boyuta getirdiler. Tamamen algı operasyonu. Ne küfür var ne iftira.