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Korku dolu anlar! Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Ekleme: 13.06.2024 - 15:40 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
Korku dolu anlar! Çanakkale'de orman yangınıÇanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Yalova köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.​​​​​​​

Korku dolu anlar! Çanakkale'de orman yangını