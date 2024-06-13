Başkan Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda konuştu: Gazze'deki soykırım yürekleri kanatıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.'Potansiyelimiz bizlere daha ileri gitme cesareti veriyor. Türkiye bölgemizin cazibe merkezidir. Dayanışma ve iş birliğimiz hayati öneme sahiptir. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi kazan kazan anlayışı ile daha fazla geliştirmek arzusundayız.Yeni ortaklıklara fırsat vermeliyiz. Siyasetçi olarak görevimiz iş dünyasının önünü açmaktır.Bankalarımız ile finans ve yatırım kurumlarımız arasındaki ilişkiler gittikçe güçleniyor. Ticaret ve yatırımda rekabet algısından sıyrılarak yenilikçi ve stratejik ortaklıklar kurmalıyız.Ateşkes çağrılarına kan dökerek karşılık veren şımarıklıkla karşı karşıyayız.Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değil.Gazze'deki soykırım yürekleri kanatıyor. 250 gündür yaşanan soykırım herkesin yüreğini kanatıyor. İspanya'nın tavrını milletim adına tebrik ediyorum. Sayın Sanchez ilk günden itibaren tutarlı davranmıştır. Sayın Sanchez ilkeli ve dirayetli politika benimseyerek İspanya, Filistin ve Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.İsrail yönetiminin tüm çağrılara rağmen sürdürdüğü bu pervasızlıklar tüm dünyada antisemitizmi de körüklüyor. Vicdan sahibi ülkeler bu katliamı kabul edemez.Gümrük Birliğinin güncelleme çalışmasının başlamaması iş insanlarımıza katı vize uygulamaları, müşterek potansiyelimizin tam kapasite kullanımını engelliyor.