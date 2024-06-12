Hafif ticari araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kaza saat 09.15 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu Zımak köyü yakınlarında meydana geldi. Y.A. (20) yönetimindeki yönetimindeki hafif ticari araç sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, İmranlı Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan N.A. (32), B.A. (12), M.A.A. (7), S.E.A. (2) ve M.A. (30) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.A.A. ve S.E.A yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan kaza bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Şarampole devrilen hafif ticari araçtan bir kişinin kaza sonrası çıkarak yürümesi ve kazayı görenlerin yardıma koşması güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.