Tren otomobile çarptı: 1 ölü

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki Gülbahçe Mahallesi'nden domates yetiştirdiği bahçesine gitmek isteyen Yaşar Ercan (39), kullandığı otomobille hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada Uşak - İzmir seferini yapan 15-444 DM sefer sayılı yolcu treni otomobile çarptı.Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde sıkışan Yaşar Ercan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde bekletilen trendeki yolculardan biri fenalaşırken, sağlık ekipleri fenalaşan yolcuyu ambulansa aldı.Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ercan'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ercan'ın Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde yaşadığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.