Terör devleti durmuyor! İsrail tankları Refah'ın merkezine girdi

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ek tedbir başvurusunu karara bağlanmış, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı UAD'nin 24 Mayıs tarihli kararında, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik askeri harekatını ve sivillere zarar verebilecek her türlü eylemini derhal durdurmasına hükmedilmişti. Ancak İsrail, bu emre rağmen saldırılarını sürdürüyor.Edinilen son bilgiye göre ise terör devleti İsrail'e ait tankların Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah'ın merkezine girdiği duyuruldu.Kara operasyonunun üçüncü haftasında, İsrail tanklarının, Refah'ın simge yapılarından biri olan El Avde camisi yakınlarında görüldüğü aktarıldı.İsrail ordusu, Refah operasyonuyla ilgili daha sonra bir açıklama yapacağını söyledi, görgü tanıklarının anlattıklarıyla ilgili yorum yapmadı.