Bir devir sona eriyor! Videolar izlenemeyecek!

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, kullanıcıları rahatsız eden reklamlara sahip.Video izleme deneyimini düşüren bu reklamlardan kurtulmak için YouTube Premium'a abone olmanız gerekiyor.Ancak birçok kullanıcı, reklam engelleme eklentileri kullanarak reklamları devre dışı bırakabiliyor.YouTube, reklam engelleyici kullanan kişileri ilgilendiren bir adım atmış ve artık eklentileri engellemeye başlamıştı.Bazı reklam engelleyicilerde video izlemeye izin vermeyen YouTube, kullanıcıların karşısına bir uyarı çıkarıyordu. Ancak, daha sonra bu kısıtlamayı devre dışı bırakan birçok eklenti karşımıza çıkmıştı.Kullanıcıların yaptığı geri bildirimlere göre reklam engelleyici kullanılmak istendiğinde videolar artık çalışmayacak. Algoritma, otomatik olarak videonun sonuna atacak.Reklam engelleyici kullanan kullanıcılar, hiçbir şekilde videoyu oynatamayacak.YouTube cephesinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da yeni önlem, pek çok kullanıcının canını sıkacak.