Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı bugün açıklanacak

Merkez Bankası bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Geçen ay politika faizinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Bugün açıklanacak olan politika faizi beklentisi de yine sabit bırakılması yönünde.

Gözler yeniden Merkez Bankası’na çevrilmiş durumda.



Bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı açıklanacak. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası, politika faizini beklentilere uygun olarak yüzde 50'de sabit tutmuştu.



Beklenti faizin sabit kalması yönünde



Mayıs ayı toplantısına ilişkin ekonomistlerin genel beklentisi ise faizin yine yüzde 50'de sabit bırakılacağı yönünde. Merkez Bankası, son toplantısının karar metninde, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerinin dikkatle izlendiğini belirtti.



Metinde ayrıca, "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir." ifadeleri yer aldı.



"Dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir"



Bunun yanı sıra, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma beklenmesi halinde para politikasının daha da sıkılaştırılacağı vurgulandı.



Metinde, "Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir." vurgusu yapıldı.