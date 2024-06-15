Meteoroloji açıkladı: 15 Haziran 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.İç ve batı kesimler ile Karadeniz'de hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 31°CAz bulutluİSTANBUL °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, bu sabah (Cumartesi) saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 28°CAz bulutluKOCAELİ °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, bu sabah (Cumartesi) saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 29°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 37°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 33°CAz bulutluMUĞLA °C, 36°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 37°CAz bulutluHATAY °C, 34°CAz bulutluISPARTA °C, 34°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 29°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 32°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu, kıyı kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat)esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 35°CParçalı bulutluARTVİN °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 26°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 28°CParçalı bulutluParçalı bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 27°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 36°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 26°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutluSİİRT °C, 37°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu