Osmaniye'de ağabey katliamı: 3 kişi öldü!

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gaffarlı Köyü Şırnak Mahallesi'nde, iddiaya göre daha önce aralarında anlaşmazlık olan Hacı Ahmet Cengiz, saat 08.00 sıralarında kız kardeşi Şadiye Özerli ile eniştesi Yusuf Özerli'nin evinin önüne geldi.Kardeşi ve eniştesiyle tartışan Cengiz, tabancasını çıkartıp ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, çifte isabet etti.Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine gelip, çifte müdahale etti. Ancak Şadiye ve Yusuf Özerli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Olayın ardından kaçan Hacı Ahmet Cengiz'in cansız bedeni de evin yakınlarında bulundu. Özerli'nin kız kardeşi ve eniştesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi.Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.