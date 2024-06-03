CHP'nin araçları bildiğiniz gibi! Motoru alev aldı: Yolcular canından oluyordu...

Yangın, dün Maltepe İlçesi, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde dün saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, İETT'ye ait bir otobüs seyir halindeyken otobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar ve kıvılcımlar bir anda artınca aracın şoförü yangın tüpüyle müdahale etti.Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmında yanma olan otobüsü söndürdü.Olayda can kaybı olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi.