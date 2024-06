ABB'nin sorumsuzluğu ve vurdumduymazlığı ile teleferik hizmet dışı bırakıldı

Yılan hikâyesine dönen Yenimahalle-Şentepe teleferik hattının5 yıldır hukuksuz çalıştırıldığı ortaya çıkmıştı. Antalya faciası sonrası alınan ani karar ile kapatılan teleferiğin vatandaşın hizmetine verilmemesi ve kaderine terk edilmesine Yenimahalle AK Parti İlçe Teşkilatından ve vatandaşlardan tepki gecikmedi.AK Parti Yenimahalle İlçe Başkan Vekili Yener Arslan, “Teleferikten yararlanan vatandaşlarımız AK Parti Yenimahalle ilçemize gelerek bu konu ile ilgili çözüm bulmamızı istemektedirler. Biz de gerekli çalışmaları yaparak teleferiğin yeniden faaliyete geçirilmesi için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandıMimarlar Odası Ankara Şubesi 2013 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'deyken Yenimahalle-Şentepe teleferiğin yapımının durdurulması için dava açmıştı. Mahkeme, teleferiğin imar planının iptaline ve bu açıdan yeni bir düzenleme yapılana dek işletmenin süresiz olarak kapatılmasına hükmetti.Yenimahalle-Şentepe teleferiği başkentlilere zamandan ve paradan büyük avantaj sağlıyor. Yönetim, belediye meclisinde yapılacak bir imar plan değişikliği ile mahkeme kararı yerine getirme ve teleferiği işletmek yerine işin kolayına kaçtı. Beş yıldır uyulmayan mahkeme kararını bahane etti. Yenimahalle-Şentepe teleferiğini bir türlü işletemedi. EGO pes etti. Başkentlilerin ulaşımını kolaylaştıran teleferik, 5 yıldır uyulmayan mahkeme kararı bahane gösterilerek tamamen kapatıldı.AK Parti Yenimahalle İlçe Başkan Vekili Yener Arslan, “Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle'deki eserleri çürütmeye kararlı. Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan Anka Park projesini çalıştırmayarak çürümeye terk eden zihniyet, ulaşım için de hiçbir çözüm üretmediği gibi, Şentepe'den Yenimahalle metrosuna binlerce insanı taşıyan teleferiği de kapatarak iptal etti. Sorun çözmekten ziyade sorun yaratan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Teleferikten yararlanan vatandaşlarımız AK Parti Yenimahalle ilçemize gelerek bu konu ile ilgili çözüm bulmamızı istemektedirler. Biz de gerekli çalışmaları yaparak teleferiğin yeniden faaliyete geçirilmesi için elimizden geleni yapacağımızı kendilerine ilettik. Yeni bir düzenleme yaparak teleferiğin tekrar faal hale getirilmesi gerekmektedir.” dedi.Vatandaşlar da tepkilerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:Cafer Günday: “Antalya teleferik faciası korkusundan olsa gerek Ankara Şentepe teleferiği durdurulmuş. Ülkemizdeki bütün teleferikleri direkler dahil elden geçirmek gerekiyor anlaşılan.”Cihad Koca: “Anka Park'tan sonra Şentepe teleferiği de kapanmış. Bu milletin parasına yazık değil mi? Büyükşehir ne iş yapıyor? Derhal gerekli düzenleme yapılıp hizmete açılmalı. Her şeyde mahkeme kararı kılıfıyla hizmetten sıyrılmak belediyecilik değil!”Mehmet Yıldız: “Şu an Ankara Yenimahalle'de tüm cadde ve sokaklar kilit durumda. Çalışan teleferiği kapattılar, çalışan metroyu bozdular, caddelerdeki bütün mazgalları kapattılar. Yenimahalle'de insanlar ne yapacaklarını bilmez bir şekilde sağa sola koşuşturuyor.”Gülen Güner: “Onların işi odur maalesef, her zamanki halleri. Güzelim AnkaPark nasıl kapatılmış ise teleferik de aynı şekilde kapatılıyordur. Demek ki maksat vatandaş değil hizmet değil.”