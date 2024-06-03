Naci Görür'den İstanbul depremi için flaş sözler: En çok zararı bu bölge görecek

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı bina 1 kişiye mezar olurken 8 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu.Kendiliğinden çöken bina sonrası gözler olası büyük İstanbul depremine çevrilmiş durumda.Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Küçükçekmece'de gerçekleşen olay sonrası İstanbul'da yaşanacak olası depremde en çok etkilenecek bölgeyi açıkladıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Küçükçekmece'de çöken 36 yıllık binaya 1,5 katın kaçak olarak eklendiğinin, ayrıca mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiğinin belirlendiğini bildirdi.Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kartaltepe Mahallesi'nde çöken binada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi ve şu bilgileri paylaştı:'İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir.Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır.'Bakan Özhaseki, ekiplerin sahada incelemelerine sürdürdüğünü, gelişmeleri anbean takip ettiklerini kaydetti.Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'de yıkılan bina ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.Görür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Arkadaşlar, Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina çöktü. Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge.Deprem sırasında deprem dalgaları ile zemin etkileşecek ve üzerindeki tüm yapılar sınanacaktır.Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarin depremde ne olur onu düşünemiyorum bile.Beni asıl ürküten şey, sayın büyükşehir belediye başkanımızın söyledikleri.Kendisi İstanbul'da hükümet organlarıyla iş birliği halinde İstanbul'u depreme hazırlamaya hazır olduğunu söylemiş olmasına rağmen henüz daha bir anlaşmanın olmamış olması ve ciddi, planlı ve sürekli bir çalışmanın başlamamış olması işin düşündürücü yanıdır.İstanbul halkı bunu not etmeli ve can güvenliklerinin gereği gözetim, denetim ve talep etme haklarını kullanmalıdırlar, sevgiyle'