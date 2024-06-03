Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 36 bin 479'a yükseldi

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 479'a yükselirken, yaralı sayısı ise 82 bin 777'ye ulaştı.

Gazze'de 241 gündür İsrail zulmü devam ediyor.Aylardır süren İsrail zulmü, şiddetini her geçen gün artırıyor.İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarında çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeksizin Filistinlilerin üstüne bomba yağdırıyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 40 Filistinlinin öldüğü, 150 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.Bölgede saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana oluşan bilançonun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 479’a, yaralananların sayısı ise 82 bin 777’ye yükseldiği bildirildi.Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, 1 milyondan fazla Filistinlinin güvenli bölge olması gereken Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinden göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.