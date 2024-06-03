Çalışan anneler 325 avro! Bakan Işıkhan duyurdu: Başvurular bugün itibarıyla başlıyor...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla; çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak.' açıklamasında bulundu.