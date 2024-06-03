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Beyaz Gazete
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Çalışan anneler 325 avro! Bakan Işıkhan duyurdu: Başvurular bugün itibarıyla başlıyor...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacağını açıkladı.

Çalışan anneler 325 avro! Bakan Işıkhan duyurdu: Başvurular bugün itibarıyla başlıyor...
Ekleme: 3.06.2024 - 10:32 Güncelleme: 3.06.2024 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Çalışan anneler 325 avro! Bakan Işıkhan duyurdu: Başvurular bugün itibarıyla başlıyor...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla; çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak.' açıklamasında bulundu.