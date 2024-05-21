Bombalı saldırı! O isim görevden alındı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesine bağlı Morales kasabasında polis ekiplerine el yapımı bombayla saldırı düzenlendi.Olayda 2'si polis 6 kişi yaralandı.Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, saldırı, motosikletli kişilerce bir otelin yakınında gerçekleştirildi.Patlamadan kısa süre sonra polis istasyonuna taciz ateşi açılırken bölgeye çok sayıda kolluk kuvveti sevk edildi. Olayın ardından açıklama yapan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, saldırının "kabul edilemez" olduğunu ifade ederek, orduya operasyon talimatı verdiğini duyurdu.Son zamanlarda güvenlik güçlerine yapılan saldırıların artmasıyla önemli bir karar alan Petro, üst düzey askeri bir generali görevden el çektirdi.Kolombiya basınında çıkan habere göre saldırıdan FARC'ın eski üyelerinden oluşan Estado Mayor Central (EMC) mensupları sorumlu.Petro, ateşkes görüşmelerini askıya aldığı FARC'ın eski liderlerinden Ivan Mordisco'nun 22 Mart'ta yakalanması talimatı vermişti.FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.Devlet ile FARC arasındaki barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerini sürdürüyor."Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği EMC mensupları, Kasım 2016'da devletle imzalanan barış anlaşmasına hiç katılmamış ve saldırılarına devam etmişti.Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık gösterirken, finansmanını ise uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla sağlıyor.