Şanlıurfa ’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4’ü ağır, 16 yaralı

Kaza Bozova-Hilvan Karayolu Hüyüklü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Günal Aslantürk yönetimindeki kapalı kasa kamyonet seyir halindeyken Muhammed Karagöz yönetimindeki otomobille çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle otomobil ile kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücüler ile yolcu olarak bulunan toplamda 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi sağlık ekipleri yaralıları, ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelerine kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan 16 yaralıdan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.