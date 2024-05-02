Çiftçiye 300 bin lira faizsiz kredi imkânı! 3 kurum devrede

Tarımsal üretime dair yatırım ve işletme kredisi/finansmanı kullandırılmasına ilişkin esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bitkisel veya hayvansal üretimde 300 bin TL'ye kadar yüzde 100 faiz indirimli kredinin yüzde 70'i ayni, yüzde 30'u da nakit olarak kullanılabilecek.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğle, 1 Ocak 2024-31 Aralık 2026 döneminde Ziraat Katılım Bankası, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nce kullandırılacak yatırım ve işletme kredisi/finansmanı ile ilgili teknik esaslar belirlendi.Buna göre, kredinin yüzde 70'ini akaryakıt, veterinerlik hizmeti, yem, ilaç, aşı, gübre, tohum, fide ve benzeri tarımsal girdiler için ayni, yüzde 30'unu da nakit olarak kullanabilecek. Üretim planlaması kapsamında üretim yapan üreticiler yüzde 20, bakanlıkça yayımlanan tip sözleşmeler ile sözleşmeli üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler ise yüzde 15 ilave faiz/kar payı indiriminden yararlanabilecek. Hastalıktan ari işletmeler için, sağlık sertifikasına sahip bulunan ve bu sertifikayı alacak hayvancılık işletmelerine de yüzde 70-100 oranlarında faiz/kâr payı indirimi sağlanacak.Yeni kurulacak seralar, kapalı bitkisel üretim üniteleri ve mantar üretim tesisleri ile meyve bahçeleri için bakanlık birimlerince onaylanan uygunluk belgeleri ile kredi kullanımı yapılacak. Araştırma ve Geliştirme Destek Programı kapsamında, bakanlık tarafından desteklenen proje sahibi, tarımsal Ar-Ge firmaları ile girişimciler yüzde 50 faiz/kar payı indirimli yatırım ve işletme kredi/finansmanı kullanabilecek. Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelede kullanılan, mikrobiyal gübre, aminoasit içeren organik gübre, organik ve organomineral gübre, biyogaz atığından üretilen fermente gübre üretim tesis ve yatırımları biyo-tarım yatırımları konusunda kredi/finansmanından yararlandırılabilecek.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, planlı üretimin sağlam bir zemine oturtulmasında tarımsal desteklerin önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, 'Tarımsal üretimde desteklerin yönlendirici rollerinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızla bir yandan üretimde yeni rekorlar kırarak gıda arz güvenliğimizin devamını sağlamayı diğer yandan da daha kaliteli ve verimli bir üretim yaparak tarımsal ihracatımızı daha üst seviyelere taşımayı amaçlıyoruz' dedi.