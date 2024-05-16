Survivor'da kim elendi? Eşleşmeler belli oldu

Survivor All Star 2024 yarışmasında final yolunda elemeler devam ediyor. Kaptanlık oyunuyla birlikte yeniden oluşan takımlarla dokunulmazlık oyunları tamamlandı. Tamamlanan oyunlar sonrasında haftanın eleme adayları belirlendi. Düello oyunu için Atakan, Merve, Aleyna ve Özgür düello oyununda karşı karşıya gelecek. Peki, 16 Mayıs Survivor All Star'da elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor eleme adayları ve eşleşmeleri belli oldu. Zorlu bir dokunulmazlık haftasının geride kaldığı yarışta bugün eleme heyecanı yaşanacak. Acun Ilıcalı konseyde eşleşmeleri ve seçme hakkını açıkladı. Pek, kim kimle eşleşti? İşte, 16 Mayıs Survivor All Star'da elenen yarışmacı…Haftanın eleme adayları; Aleyna, Merve, Atakan ve Özgür oldu.Atakan ve Özgür düelloda ilk turda yarışacak ikili oldu. Seçme hakkı ise Özgür'de olacak.Merve ve Aleyna eşleşmesinde ise seçme hakkı Merve'de olacak.16 Mayıs Survivor All Star'da elenen yarışmacı bu akşam gerçekleşecek olan düello oyunu sonucunda açıklanacak.