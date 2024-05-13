Gazze'de katliam var! Can kaybı 35 bin 34'e yükseldi

Gazze'de 219 gündür kan durmuyor...7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun hain saldırıları altında yaşam savaşı veren Filistin halkının hali her geçen gün daha acı bir hal alıyor.Bölgede neredeyse yıkılmadık ev, hastane, cami, okul ve yerleşim alanı bırakmayan İsrail, tüm uyarılara rağmen insanlık ve savaş suçu işlemeye devam ediyor.İsrail'in hedefi sivil altyapıEnkaz altında hala binlerce cesedin bulunduğu bilgisine ulaşılırken, özellikle halkın sığındığı yerleşim alanları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.Çoğu çocuk binlerce sivilin katledildiği saldırılar nedeniyle milyonlarca Filistinli de yerinden olurken, dünya seyretmeye devam ediyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte gerçekleştirdiği 8 saldırıda 63 Filistinlinin öldüğü, 114 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.Can kaybı 35 bin 34'e yükseldiBölgede 7 aydır devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 35 bin 34’e, yaralı sayısının da 78 bin 755’e yükseldiği kaydedildi.