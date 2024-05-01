İstanbul'da 1 Mayıs trafiği: Yollar bomboş kaldı

İstanbul'da 1 Mayıs hareketliliği başladı...İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için Taksim Meydanı'na bu yıl da izin verilmedi.1 Mayıs nedeniyle resmi tatil uygulanırken, İstanbul'da da trafik rahatladı.Sabah saatlerinde evinden çıkan vatandaşlar, gidecekleri yere kolayca ulaştı.İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurmuştu.Sabah saat 05.30’da polis ekipleri, trafiğe kapanacak yolları demir bariyer ve dubalarla keserek cadde ve sokakları trafiğe kapattı.Trafiğe kapatılan cadde ve sokaklara araçlar alınmazken sürücüler ise alternatif güzergahlara sevk edildi.Alınan tedbirler sonrası ise sabah saatlerinde yollar bomboş kaldı.Özellikle akşam saatlerinde yüzde 70'leri aşan İstanbul trafiği, en düşük seviyelerini gördü.Trafik yoğunluğunun en yoğun olduğu saatler olan 07.00-10.00 arasında trafik yoğunluğu yüzde 20'nin üzerine çıkmadı.Öte yandan, toplu ulaşım istasyonlarında da yoğunluk yaşanmadı.