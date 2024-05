Emeklilere 18 bin TL müjdesi! Bankalar promosyonları güncelledi! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir yolunu açan banka promosyonlarında Mart sonu itibariyle yeni perde açılırken, kampanyalarla bu tutarlar da aşılıyor.Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 19 bankayla imzaladığı protokolle taban promosyon tutarları aylığı 10 bin liranın altında olanlarda 5 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlarda 8 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlarda 10 bin, 20 bin lira ve üzeri olanlarda 12 bin liraya yükselirken, bazı özel bankalar bu tutarları da aşmış durumda.Bankaların çoğu Mayıs ayı kampanyalarını açıkladı. Bu kampanyalara göre, emeklilerin aylık tutarına göre değişmekle birlikte 18 bin liraya varan promosyon alma imkanı bulunuyor.Emekliler şartsız 15 bin liraya varan ödeme alabilirken, 'Ek ürünler de kullanırım' diyenler için promosyon 18 bin liraya kadar yükseliyor.Bazı emekliler promosyonlarını güncellerken, bazıları da 'Ödemeler daha da artar' beklentisiyle beklemeyi tercih ediyor. Önümüzdeki dönemde daha yüksek tutarların görüleceği düşünülüyor.Hatta 20 bin lira seviyelerine çıkılabileceği yönünde beklentiler bulunuyor. Henüz Mayıs kampanyalarını açıklamayan bankalar bulunuyor. Bu bankaların kampanyaları merakla bekleniyor. Bazı bankalar da ay içerisinde kampanyalarında değişiklik yapabiliyor. Bu nedenle bu ay ya da sonraki aylarda promosyon imkanının daha da artırılıp artırılmayacağı merak ediliyor.Bazı emeklilerin aylıkları ise tam sınırda bulunuyor. Temmuz zammıyla bir üst maaş dilimine geçebilecek olan emekliler, dul ve yetimlerin, bekleyerek daha yüksek promosyon alma imkanı bulunuyor.Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre Temmuz zammı memur emeklilerinde yüzde 20.02, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 25.48 seviyelerinde bekleniyor.Buna göre örneğin; aylığı 14 bin lira olan emekli şimdi buna göre en az 8 bin lira alıyorken, Temmuz'da bir üst maaş dilimine geçeceği için en az 10 bin lira alabilecek. Bunu dikkate alarak isteyen emekli Temmuz'da yeni promosyondan yararlanabilecek.Bankaların internet sitelerinde yer alan güncel kampanyaları şöyle:* AKBANK: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira. Buna ilaveten her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para.* ALBARAKA TÜRK: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira. Ayrıca 2 otomatik fatura ödeme talimatına 1.000 lira, emekli maaş müşterisi getirene her kişi için 500, toplamda en çok 3.000 lira ek ödül.* DENİZBANK: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.* FİBABANKA: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.* GARANTİ BBVA: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira.* HALKBANK: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.* ING: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira. Ayrıca 3 adet ve üzerinde verilecek her otomatik fatura talimatına 600, toplamda en fazla 3.000 TL lira.* İŞ BANKASI: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.* ŞEKERBANK: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.* QNB FİNANSBANK: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim.* TEB: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.* TÜRKİYE FİNANS: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira.* VAKIFBANK: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.* ZİRAAT BANKASI: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.* ZİRAAT KATILIM: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.