Bakan Şimşek sinyali vermişti! Kamuda tasarruf dönemi başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde kamuda alınacak tasarruf önlemlerinin ipuçlarını verdi. AK Parti MYK Toplantısı'nda Bakan Şimşek'in "Bitme aşamasındaki yatırımlar hızla tamamlanacak. Tarım yatırım ve desteklerine dokunulmayacak. Kurumlara bütçeleri dışında ek ödenek verilmeyecek" mesajı verdiği öğrenildi.Kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar ile belediyelere bütçe dışı ek ödenek veya hak edişlerini aşan kaynak vermeyeceklerini vurgulayan Şimşek, "Çok istisnai durumlar dışında hiçbir kurum ilave ödenek için Maliye Bakanlığı'na gelmesin. Yüzde 60-70 düzeyindeki yatırımlara yoğunlaşıp hızla tamamlayacağız. Bunun dışında örneğin, fiziki gerçekleşmesi yüzde 20 olmuşsa, bu türdeki yatırımların ödenekleri yıllara yayılacak" dedi.Tarımsal üretim, baraj ve sulama yatırımlarının önceliğini koruyacağını anlatan Şimşek, "Tarımsal desteklerden herhangi bir kesinti yapılmayacak" açıklamasında bulundu. Yeni kamu binası alınmasına izin verilmeyeceğini, kamu binası giderleri konusunda tasarruf yapılacağını vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu: "Kamudaki servis hizmetine sınırlama getirilecek.Zorunlu olan servis hizmeti dışında kullanım olmayacak. Kamuda araç tasarrufu en çok önem verdiğimiz konulardan biri. Yeni araç alınmasına yönelik talepler geldiğinde, titiz bir inceleme yapılıyor. 'Öncelikle ellerindeki mevcut araçları satın, yerine o zaman yenisini alın' diyoruz.Yenisi alınacaksa da yerli otomobil ve TOGG şartı var. Yurtdışı ve yurt içi toplantılar, eğitim seminerleri veya konferanslar gibi talepler olduğunda, her kurum "kendi binası içinde kendi bulunduğu yerde' bunları yapacak. Zorunlu yurtdışı organizasyonlara da personel katılımı sınırlı olacak."Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise KDV'deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik çalışmaların tamamlandığını belirtti.Şimşek, "Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.