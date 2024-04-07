3 kişilik aileyi katleden zanlıyı ele veren detay! Alacaklının jandarmaya başvurmasıyla ortaya çıktı...

Mersin'de anne ve oğlu evde, baba araçta yanmış halde ölü bulunan 3 kişilik ailenin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmasının ardından yakalanıp tutuklanan aynı mahalleden şüphelinin gasp ettiği bileziklerden biriyle borç ödediği ortaya çıktı.Öldürülen aileden anne Nurgül'ün yaklaşık 800 bin TL değerindeki bilezik ve çeşitli ziynet eşyalarına ulaşılamamıştı.Ziynet eşyalarının bulunması için çalışma sürerken haberlerde katili gören bir kişi dün akşam jandarma karakoluna başvuruda bulundu.Jandarmaya başvuran şahıs, cinayeti işleyen şüphelinin olay günü kendisine 22 ayar 67 gram ağırlığında yaklaşık 160 bin TL değerinde bir bilezik getirerek borcuna karşılık verdiğini söyledi.Bileziğin öldürülen aileye ait olabileceğini düşünerek jandarmaya geldiğini belirten şahıs, ekiplere ziynet eşyasını teslim etti.Jandarma ekipleri de yaptığı araştırmada bileziğin öldürülen kadına ait olduğunu belirledi.Şahsın teslim ettiği 67 gram bilezikle birlikte şüphelinin 3 kişilik aileyi altınları için yaktığı netlik kazandı.Jandarma katil zanlısını 24 saat geçmeden yakalamış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.