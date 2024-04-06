İran’ın intikam yemini alarma geçirdi! ABD’nin en büyük kabusu gerçek oluyor: Saldırı artık kaçınılmaz!

İsrail ordusunun geçtiğimiz pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna gerçekleştirdiği ve 2'si general toplam 7 İranlı askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından bölgede tansiyon giderek yükseliyor.İsrail ordusu, 1 Nisan Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna hava saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general olmak üzere 7 asker hayatını kaybetmişti.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ertesi gün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının 'cevapsız' kalmayacağını ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise 'Siyonist İsrail rejiminin destekçisi olan ABD'ye bu konuda önemli bir mesaj gönderdik. ABD, sorumluluk almalı ve hesap vermeli' ifadelerini kullanmıştı.İngiliz haber ajansı Reuters ve ABD'li NBC News, ABD'li yetkililere dayandırdıkları haberlerinde İsrail'in Suriye'deki İran Konsolosluğuna gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak İran'ın bölgedeki İsrail veya ABD varlıklarını hedef alacak muhtemel saldırısına karşı yüksek alarma geçtiğini belirtti.İngiliz haber ajansı Reuters, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde İran'ın saldırıya karşılık vermesi beklendiğini, bu nedenle ABD'nin bölgede yüksek alarma geçtiğini ve hazırlandığını belirtti. Yetkili, 'Kesinlikle yüksek düzeyde teyakkuz halindeyiz' ifadesini kullandı.ABD'li NBC News ise iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde Washington yönetiminin, İran'ın misilleme olarak 'İsrail içindeki hedefleri' vurmasından endişe ettiğini belirtti. Yetkililer, İsrail içindeki bir saldırıda sivillerden ziyade askeri veya istihbarat hedeflerine odaklanılmasının beklendiğini söyledi. Yetkililer ayrıca Washington yönetiminin, İran'ın muhtemel misillemesine verilecek karşılığı da değerlendirmeye başladığını ifade ederken, ABD ordusunun halihazırda bölgede yüksek alarm durumunda olduğunu vurguladı.ABD'li yayın kuruluşu CNN International da ABD yönetiminden üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde İran'ın, İsrail'in saldırısına misilleme olarak önümüzdeki hafta bölgedeki İsrail veya ABD varlıklarını hedef alacak 'önemli' bir saldırıya aktif olarak hazırlandığını aktardı.İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran'ın Şam Konsolosluğuna İsrail tarafından düzenlenen saldırının asıl sorumlusunun ABD olduğunu söyledi. Tesnim Haber Ajansına göre Bakıri, İsrail'in Suriye'ye saldırısında ölen Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin İsfahan'da düzenlenen cenaze töreninde konuştu.Şam'a yönelik saldırıda Zahidi ve beraberindeki İranlı askerlerin öldürülmesinin İsrail'in sonunu hızlandırdığını savunan Bakıri, İsrail saldırısının cevapsız kalmayacağını söyledi. İran Genelkurmay Başkanı, 'Şam saldırısının asıl sorumlusu ABD'dir ve hesap vermelidir.' ifadelerini kullandı.HİZBULLAH 'TEDBİR ALIN' DEDİHizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İran'ın İsrail'in Şam'daki konsolosluk saldırısına karşılık vereceğini belirterek, Lübnanlılara her türlü olasılığa karşı tedbir almaları çağrısında bulundu. Nasrallah, Hizbullah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde 'Kudüs Günü' dolayısıyla düzenlenen programa video konferans aracılığı ile katılıp İsrail ile çatışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluğuna yönelik gerçekleştirdiği saldırıya Tahran'ın karşılık vermesinin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Nasrallah, 'İran'ın karşılık vermesinden sonra herkes kendini hazırlamalı, işlerin nasıl gidebileceğini bilmeli ve her olasılığa hazırlıklı olmalı.' ifadelerini kullandı.