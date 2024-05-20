AK Parti'den yeni eylem planı! Düğmeye basıldı

AK Parti'de yerel seçimlerin ardından değişim için düğmeye bastı. Değişim hazırlıkları tüm hızıyla devam ettiriyor. 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde Genel Merkez, MYK üyesi tüm birimlerden değişim için eylem planı ve yol haritasını şekillendirecek notlar hazırlamasını talep etti.Erdoğan, Çarşamba günü gerçekleştirilecek MKYK öncesinde MYK üyelerinden kapsamlı notlar hazırlamasını istedi. Genel Merkezdeki birimler de eylem planı için hazırlıklarını yaptı.AK Parti'de daha önce 7-8-9 Haziran'da yapılması öngörülen kamp tarihi de öne çekildi. Bu kapsamda AK Parti Kızılcahamam 31. istişare ve değerlendirme kampı 31 Mayıs,1-2 Haziran'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Parti'deki 'kan ve ruh kaybı' olduğuna işaret ederek milletin verdiği mesajı aldıklarını söylemişti.