Ömer Çelik'ten Reisi'ye taziye mesajı: 'Büyük üzüntü duyuyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı yayımladı.Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:'İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile beraberlerindeki heyetin helikopter kazasında hayatlarını kaybetmelerinden büyük üzüntü duyuyoruz... İran Devleti'ne ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyoruz. Kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz.'