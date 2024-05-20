Uzmanlar uyardı! 165 yılın en kötüsü geliyor

Geçtiğimiz günlerde, son 20 yılın en şiddetli Güneş patlaması yaşanmıştı. Ondan birkaç gün sonra da son 7 yılın en şiddetlisi olan bir patlama daha meydana gelmişti.Bilim insanları, Güneş patlamalarının yol açtığı jeomanyetik fırtınaların, yeryüzündeki iletişim cihazlarına zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunurken, Daily Mail sitesine konuşan Dr. Jonathan McDowell, çok daha büyük bir fırtınanın kapıda olduğunu duyurdu.Astrofizikçi Dr. Jonathan McDowell, 'Önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde çok daha büyük fırtınalar yaşayabiliriz' diye konuştu.McDowell'e göre Güneş henüz 'Solar Maksimum' yani 11 yıllık Güneş döngüsünün en enerjik noktasına ulaşmış değil. Bu durumun gelecek yılın yaz aylarında, muhtemelen Temmuz 2025'te gerçekleşeceği öngörülüyor.Daily Mail'in haberine göre, 2019'daki 'Solar Minimum'da, Güneş yüzeyindeki görünür lekelerin sayısı fiilen sıfırdı, ancak Temmuz 2025'te olması beklenen 'maksimum'da, ABD Ulusal Uzay Hava Tahmin Merkezi 115'e kadar Güneş lekesi olabileceğini tahmin ediyor.Güneş yüzeyindeki bu manyetik olarak yoğun türbülans alanları Güneş patlamaları ve daha güçlü 'koronal kütle atımı' (CME) plazma püskürmeleri üretiyor.11 yıllık Güneş döngüsü, Güneş'ten gelen toplam radyasyonu sadece yüzde 0.1 gibi küçük bir oranda artırırken, bu fazlalık Güneş lekesi aktivitesinde çok yoğunlaşıyor.Güneş enerjisindeki bu artışların uyduları bozduğu, radyo iletişimini engellediği ve elektrik şebekesine müdahale ettiği belgelendi.Bununla birlikte şu anda bile dünyanın uydu altyapısı üzerinde devam eden bir stres olduğu belirtiliyor. Dr. McDowell, 'Son birkaç aydır, Güneş fırtınaları olmasa bile, Hubble [Uzay Teleskobu] üzerindeki sürüklenme oranı Güneş'in minimum olduğu döneme kıyasla 10 kat daha fazla' dedi.Bilim insanına göre, 2025'te Dünya'yı vurma potansiyeli olan daha güçlü Güneş patlamaları, 165 yılın en kötü jeomanyetik fırtınasına neden olabilir.Güneş patlamaları, Güneş'in yüzeyinde meydana gelen ani ve güçlü enerji patlamaları olarak açıklanıyor. Patlama sırasında büyük miktarda enerji, radyasyon ve parçacıklar uzaya fırlatılıyor ve bu patlamalar, radyo iletişimini bozabiliyor, uydu ve uzay araçlarına zarar verebiliyor ve Dünya'nın manyetosferinde aurora (kutup ışıkları) gibi olaylara neden olabiliyor.