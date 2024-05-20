Tüm dünya onu takip etti! Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını buldu: İşte AKINCI İHA'nın özellikleri
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arama kurtarma çalışmalarına destek olan AKINCI İHA, enkaz bölgesini tespit çalışmasını başarıyla tamamladıktan sonra yurda döndü. İlerleyen saatlerde ekipler enkaza ulaştı, kaza sonucu düşen helikopterde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Öte yandan Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı. FlightRadar uygulamasına göre yaklaşık 200 bin kişi AKINCI İHA'nın bölgedeki çalışmalarını takip etti.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle sert iniş yaptığı için kaza meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle bölgede havadan arama kurtarma çalışmaları yapılamadı. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirildiğini bildirdi.
ISI KAYNAĞI TESPİT ETTİ
İran semalarında uçuş gerçekleştiren AKINCI İHA, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit etti. Tespitin ardından koordinatlar İran makamlarıyla paylaşıldı.
ENKAZ BÖLGESİNİ TESPİT EDİP YURDA DÖNDÜ
Enkaz bölgesini tespit eden AKINCI İHA, bölgedeki görevini başarıyla tamamlayarak yurda döndü.
FlightRadar24 uygulamasına göre, Akıncı İHA, İran'daki görevinin ardından Türk hava sahasına girdi.
İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ HAYATINI KAYBETTİ
İlerleyen saatlerde ekipler helikopterin enkazına ulaştı. Reuters ve İran haber ajansı, kaza sonucu düşen helikopterde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.
YÜZ BİNLER AKINCI İHA'YI TAKİP ETTİ
İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.
İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.
Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.
Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi toplamıştı.
FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip etmişti.
GÖKYÜZÜNDE AY YILDIZ ROTASI ÇİZDİ
AKINCI İHA, Van'daki üssüne inişi öncesinde gökyüzünde ay yıldız rotası çizdiği görüldü.
AKINCI İHA'NIN ÖZELLİKLERİ
Temel uçuş performans kriterleri
40,000 Feet Uçuş İrtifası
24 Saat Havada Kalış Süresi
Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
Gelişmiş Özellikler
Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
TEKNİK ÖZELLİKLER
Haberleşme Menzili LOS & BLOS
Faydalı Yük Kapasitesi 1.500 kg
Faydalı Yük - ISR Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
Faydalı Yük - Mühimmatlar Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun M
Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)
Maksimum Kalkış Ağırlığı 6.000 kg
Havada Kalış 24 saat
Kanat Açıklığı 20 mt.
Yükseklik 4.1 mt.
Uzunluk 12.2 mt.
Seyir - Maksimum Hız 150 - 195 Knots
Operasyonel İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet
Maksimum irtifa 45.118 feet
İtki Tipi 2 x 850 / 2 x 750 HP / 2 x 450 HP Turboprop Motor
Yer Kontrol İstasyonu
Telsiz Sistemleri
Pilot Konsolu
Dahili İç Konuşma Sistemleri
Faydalı Yük Operatör Konsolu
Görüntü Kıymetlendirme Konsolu
Rack Tip Kabinetler
Güç Sistemleri, Filtreler
Güç Kaynağı Birimleri
Askeri Tip İki Adet Klima Ünitesi
NBC Filtrasyon Sistemi
NATO Spek ACE-III Şelter Özellikleri