Tüm dünya onu takip etti! Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını buldu: İşte AKINCI İHA'nın özellikleri

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle sert iniş yaptığı için kaza meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle bölgede havadan arama kurtarma çalışmaları yapılamadı. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirildiğini bildirdi.İran semalarında uçuş gerçekleştiren AKINCI İHA, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit etti. Tespitin ardından koordinatlar İran makamlarıyla paylaşıldı.Enkaz bölgesini tespit eden AKINCI İHA, bölgedeki görevini başarıyla tamamlayarak yurda döndü.FlightRadar24 uygulamasına göre, Akıncı İHA, İran'daki görevinin ardından Türk hava sahasına girdi.İlerleyen saatlerde ekipler helikopterin enkazına ulaştı. Reuters ve İran haber ajansı, kaza sonucu düşen helikopterde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi toplamıştı.FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip etmişti.AKINCI İHA, Van'daki üssüne inişi öncesinde gökyüzünde ay yıldız rotası çizdiği görüldü.40,000 Feet Uçuş İrtifası24 Saat Havada Kalış SüresiÇift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOSTam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış ÖzelliğiGPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer ÖzelliğiTam Otomatik Seyir ve Rota Takibi ÖzelliğiDahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş ÖzelliğiTam Otomatik Taksi ve Park ÖzelliğiYarı Otonom Uçuş Modları DesteğiHata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu UygulamasıÇapraz Yedekli YKİ SistemiÖzgün Yedekli Servo Aktüatör BirimleriÖzgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya BirimleriHaberleşme Menzili LOS & BLOSFaydalı Yük Kapasitesi 1.500 kgFaydalı Yük - ISR Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINTFaydalı Yük - Mühimmatlar Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun MKalkış ve İniş Pist (Otomatik)Maksimum Kalkış Ağırlığı 6.000 kgHavada Kalış 24 saatKanat Açıklığı 20 mt.Yükseklik 4.1 mt.Uzunluk 12.2 mt.Seyir - Maksimum Hız 150 - 195 KnotsOperasyonel İrtifa 30.000 feet - 40,000 feetMaksimum irtifa 45.118 feetİtki Tipi 2 x 850 / 2 x 750 HP / 2 x 450 HP Turboprop MotorTelsiz SistemleriPilot KonsoluFaydalı Yük Operatör KonsoluRack Tip KabinetlerGüç Sistemleri, FiltrelerGüç Kaynağı BirimleriNBC Filtrasyon SistemiNATO Spek ACE-III Şelter Özellikleri