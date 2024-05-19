İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Bölgeye ekipler gönderildi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin kaza yaptığı bildirildi. Helikopterin sert iniş yaptığı ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiği ifade edildi. Öte yandan Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz’e gittiğini duyurdu.
İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti.
YOĞUN SİS NEDENİYLE ZORUNLU İNİŞ YAPTI
Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz'e gittiğini duyurdu.
BÖLGEYE EKİPLER GÖNDERİLDİ
Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan, İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, 'Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla' ilgili henüz 'olası ölü ve yaralılar' hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.