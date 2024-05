Başkan Saygılı’dan CHP’li Aslanoğlu’na sert yanıt 'Ortak değeri istismar ederek...'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Örgütü'nün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen alternatif kutlama programında, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun, iktidara yönelik eleştirilerine, sert karşılık verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Saygılı, şu ifadeleri kullandı, 'CHP İl Başkanı Sayın Şenol Aslanoğlu'nun her fırsatta olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da siyasallaştırdığını gördük. Milli bayramları, iktidarı eleştirme zeminine çevirdiler; alternatif törenleriyle gençliği dillerine dolayıp 'kutuplaştırma' taktiğini hayata geçirdiler. En hazin ve kabul edilemez olan şudur ki; milli bayramlar, hepimizin emanetidir. 19 Mayıs da birlik ve beraberlikle yüceltilmesi ve ortak mesajların verilmesi gereken önemli bir tarihtir. Ancak, CHP İl Başkanı Aslanoğlu, 19 Mayıs gibi müstesna bir ortak değeri istismar ederek ucuz bir siyasi şov peşine düştü. Gençlerin her alanda yolunu açıp Cumhuriyetimizin ikinci asra yürüyüşünü güçlendiren 22 yılı ve iktidarı mesnetsiz eleştirileri ile vurmak, lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmaktan başka bir şey değildir. 'Gereğini biz yapacağız' derken inandırıcı olmaları için de ortaya bir gençlik eseri, projesi koymuş olmalılar ki o da yok!''''Bayramı fırsata çevireyim derken hızını alamayan CHP'li Aslanoğlu; eş, dost düzeninden, liyakatsizlikten de söz etmiş ki bunların aslında kendilerinin en mahir oldukları meseleler olduğu, yönettikleri belediyelere bakıldığında açıkça görülecektir. 1 Nisan'dan itibaren bu atamaları ise ayyuka çıkmıştır.'' diye sözlerine devam eden Başkan Saygılı, ''Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimindeki belediyelerde, adeta bir akraba ve dostlar cumhuriyeti kurulmuş durumda. Bu liyakatsız atamalar, halkımızın alın terini ve vergilerini gasp etmektedir. CHP'nin belediyecilik anlayışı, ne yazık ki nepotizmden ibaret! Bu durum, şehirlerimizin ve ilçelerimizin gelişimini baltalamakta, halkımıza sunulması gereken hizmetlerin kalitesini düşürmektedir. Yine ifadeleri arasında geçen 'Haramilerin saltanatını yıkacağız' söylemi, gerçekle bağdaşmayan, talihsiz ve iftira dolu bir beyanattır. Bu tür asılsız iddialar, siyasi çaresizliğin ve acziyetin göstergesidir. Kendileri gerçekten harami bir düzen görmek istiyorlarsa, öncelikle çalışanların maaşlarını ödeyemeyen kendi ilçe belediyelerine bakmalılar. Asıl harami düzen, çalışanlarının emeğinin karşılığını veremeyen, yönetim zafiyeti gösteren bu belediyelerde mevcuttur. CHP'li belediyelerin yönetimindeki ilçelerde yaşanan bu durum, sadece çalışanların değil, tüm İzmir halkının mağdur olmasına neden olmaktadır. Kendi belediyelerinin içler acısı halini göz ardı edip, boş söylemlerle halkımızı yanıltmaya çalışmak, büyük bir sorumsuzluk ve iki yüzlülüktür.'' ifadelerini kullandı.AK Parti'nin Türkiye'de en fazla genç üye kaydına ve genç seçmen tercihine mazhar olan siyasi merkez olduğunu belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ''Bu minvalde İzmir'de partimize oy veren 100 binlerce kişi, malum şahsın ifadelerini acı bir tebessüm ile takip etmiştir. Zira siyaseten yalnız bir köşeden kendi camiasına bile yabancılaşarak bu tür maksadı ve haddini aşan ifadeler kullanan birinin siyasi acziyeti, ciddi bir ibret vesikasıdır. AK Parti olarak, kuruluşumuzdan bu yana gençliğe büyük değer verdik ve onların enerjisiyle, heyecanıyla ülkemizi daha ileriye taşıma hedefimizi her zaman koruduk. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de genç kardeşimiz, Gençlik Kolları Genel Başkanımız Eyyüp Kadir İnan'ı, 2. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı gösterdi ve kendisi 30 yaşında milletvekili olarak Meclis'te İzmir'i temsil etmeye başladı. Bu, gençlerimizin siyasette aktif rol almasını teşvik eden vizyonumuzun en güzel örneklerinden biridir. Bizler, gençlerimizi sadece geleceğin liderleri olarak değil, bugünün de aktif aktörleri olarak görüyoruz. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı döneminde İzmir'imiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında, gençlerimizin kullanımı için eserler bırakan değerli Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İzmir'imizden 1. Bölge 1. sıradan milletvekili seçilmiştir. Gençlerimizle birlikte, daha demokratik, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için yolumuza devam edeceğiz.'' dedi.